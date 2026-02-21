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La Misión Nevado Carabobo estará hoy sábado 21 de febrero en el municipio San Diego. Atentos ya que estarán en la Calle Manzanares, frente a Samanes 1, en el sector Lomas de la Hacienda.

Desde las 9:00 de la mañana comenzará el operativo, con consultas, desparasitación además de vacunas antirrábicas. Como cortes de uñas a las mascotas y revisión como limpieza de oídos.

Misión Nevado Carabobo hoy sábado estará en esta zona

Todo lo que quieras preguntar acerca de las mascotas podrás consultarlo en este operativo de la misión Nevado. Así que puedes asistir con tu mascota al lugar antes mencionado como es conocido estos operativos se están haciendo en distintos puntos.

Esto con el fin de poder dar la mano amiga a las personas con sus mascotas. Recordemos que tener una mascota es una responsabilidad es por ello que la misión busca asesorar a las familias.

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