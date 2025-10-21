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Los objetos en la cocina que dan mala suerte, son varios, ten siempre cuidado de no tenerlos. Siempre dedica tiempo para hacer limpiezas a fondo, más en estos meses cuando estamos cerca de que culmine el año.

Paños viejos, sucios o rotos, los paños de cocina se ensucian mucho, cuida que estos siempre estén limpios y en buen estado. Cámbialos siempre y ten siempre unos nuevos guardados, estos generalmente van perdiendo los colores que traen.

Cuidado con platos o tazas rotas, nada de platos o tazas que no estén en buen estado. Todos estos utensilios deben estar en buen estado. No es bueno tener cosas rotas en lo que es la cocina.

Cubiertos opacos, hay muchos trucos para tener los cubiertos relucientes y brillantes. Para ello siempre debes disponer de tiempo para que estos estén a la altura de estar en una cocina ordenada.

Objetos en la cocina que dan mala suerte

La papelera siempre en orden, todos tenemos un envase para los desechos de la cocina, esta mantenla siempre en orden. No dejes acumular mucho la basura, debes tener los desechos fuera de la cocina.

Cuidado con los alimentos que tengas en la despensa, vigila que estén en fechas indicadas y no vencidas. No acumules cosas que no utilizas en la cocina, siempre mantén todo en un orden debido.

Muy atento y no dejes platos sucios en el fregadero, antes de acostarte, como tampoco vasos o tazas sin lavar. Esta es una de las cosas que trae mala suerte al hogar, indican los expertos energéticos.

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