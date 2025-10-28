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Los objetos que debes tener en tu escritorio de trabajo para la buena suerte y la abundancia. En la actualidad tienes que ser muy vigilante con las malas energías y con las cosas que tengas en casa y en tu entorno.

Todo es energía, y debemos ser cuidadosos con lo que tenemos, luchar contra la envidia no es fácil. Es por ello que debes ver que tienes tanto en el escritorio de la oficina o el que tengas en la casa.

Un pedazo de madera pulida y limpia, un pedazo de madera limpia, significa fuerza, soporte y estabilidad. Esta la puedes colocar bien sea en una gaveta o afuera de tu escritorio, mantenla siempre limpia.

Objetos que debes tener en tu escritorio de trabajo para la buena suerte

El escritorio debe estar siempre limpio, evita la acumulación de polvo sobre el mismo, eso sí es señal de malas energías. Es por ello que debes ser siempre muy vigilante en torno a lo que tienes sobre el.

Un portalápiz bien limpio, el portalápiz y donde coloques los bolígrafos o resaltadores debe estar siempre pulcro. Muchas veces se acumula el polvo sobre el mismo, todo lo que tengas allí debe funcionar, cuida no tener bolígrafos o marcadores que no sirvan.

Cuarzo blanco, por muy pequeño que sea te traerá buena suerte, un pedazo de cuarzo blanco en una gaveta será de mucho beneficio energético. Ten uno siempre en un espacio de la gaveta este alejará las malas energías.

Todo en orden

Ten siempre orden en las gavetas, lo que sea de trabajo es delicado y más si trabajas con papeles. Ordena todo en las gavetas y en carpetas de esa manera siempre tendrá todo en orden.

Cuidado con la computadora y los cables, si tienes una computadora en tu escritorio, cuidado con los cables. Estos muchas veces generan un desorden en el mismo, mantén todo ordenado y veras siempre todo positivo.

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