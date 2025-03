Compartir

Son varios los objetos que generan buena suerte en el hogar, estos son recomendados por los expertos en buena energía, según el Feng Shui. Algunos objetos o elementos suelen traer buena suerte en el hogar.

Por supuesto, recomiendan limpiar primero la casa antes de colocarlos, como además tener los cuartos y closets ordenados. En otras palabras saca de tu casa lo que no sirva, no acumules cosas que no sean de utilidad.

Herraduras: Un amuleto antiguo que se cree trae buena suerte, pero esta no puedes tenerla a la vista de todos como se hacía antes. Ahora esta es mejor tenerla en un lugar donde no sea vista, esta por décadas se ha dicho que genera fuerza, salud y trabajo.

Objetos que generan buena suerte en el hogar

Adornos colgantes: Se cree que equilibran la energía del hogar y eliminan la energía negativa. Estos son los que tienen adornos en metal y generan un buen sonido cuando hace brisa, recomendado tenerla en balcones o el porche.

Plantas, la lengua de suegra es una planta que ayuda a encontrar el equilibrio entre el descanso y el trabajo diario. Además de esta la sábila, como el bambú pequeño, estas puedes tenerlas en el porche.

Velas, dentro del hogar, se cree que las velas aromáticas con canela, lavanda o menta atraen la buena fortuna. Es importante saber que estas puedes encenderlas en lugares seguros donde no genera peligro.

Elefantes, que sean de porcelana, bronce, o metal, este debe tener un puesto obligado en la sala de la casa. Con su parte trasera hacia la puerta, este es uno de los objetos tradicionales que recomiendan desde hace décadas.

Más artículos

Objetos de colores, el amarillo llena de energía y vitalidad, el rojo significa prosperidad, verde ayuda a encontrar el equilibrio entre el descanso y el trabajo diario. El lila es el color de la estabilidad y energía y el blanco atrae el dinero

Atrapasueños, Cristales, Bambú, Monedas de Feng Shui, Espigas de trigo, Cuarzos, Piedras naturales y Ramitas de canela.

