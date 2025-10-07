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El Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Paz Activa registró 139 decesos durante el mes agosto en Venezuela por accidentes de tránsito.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que, del total de fallecidos, 69 eran motoristas, lo cual representó el 50 % de los casos, con edades entre 25 y 29 años.

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El segundo lugar fue ocupado por conductores de automóviles (14 % de la estadística de la ONG). Le siguen peatones que fueron atropellados y/o arrollados (13 %), ocupantes de vehículos (10 %), tripulantes de motocicletas (9 %) y pasajeros de autobús (4 %).

«La tasa de personas fallecidas fue de 46,3 personas por cada 100 accidentes de tránsito», indicó la ONG, que basa sus datos en reportes recabados a través de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial.

Observatorio de Seguridad Vial registró 139 decesos por accidentes de transito

La ONG documentó en agosto 110 colisiones y/o choques simples, 55 choques con objetos fijos, 44 derrapes (que solo incluye a motorizados), 37 atropellos y/o arrollamientos, 31 vuelcos de vehículos y 20 accidentes de «otras formas», sin precisar cuáles.

Entre las causas de los accidentes, el Observatorio de Seguridad Vial determinó que «nuevamente el factor humano» influyó en la mayoría de los hechos recopilados durante agosto, como, detalló, el exceso de velocidad, impericia por parte del conductor e ingesta de alcohol.

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