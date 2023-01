Compartir

Han pasado ocho años de la fatídica noticia sobre la muerte de Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, “El niño terrible del rap”. Que conquistó a América Latina con sus letras profundas.

Desde México a Perú, sus seguidores lo lloraron, desde ese 20 de enero de 2015, tras conocer que supuestamente se había lanzado de un piso 10 y murió. Han pasado ochos años de la muerte de Canserbero y no se sabe más nada. Tras su ausencia, los familiares a través de un comunicado expresaron que no tenía problemas mentales; y dudan de su caída.

Falleció a los 26 años; y no figuró en el Club de los 27, ese grupo sobrenatural de celebridades que, a lo largo de la historia, coincidentemente han perdido la vida a esa edad, reseñó El Diario.

Un legado musical

Nació un 11 de marzo de 1988, en el Hospital General de Lídice. Pero, desde pequeño se mudó con su familia a Palo Negro, en el estado Aragua.

Provenía de un hogar con pocos recursos económicos. Sin embargo, desde niño mostró interés por la lectura y la música. Además, que fue influenciado por las bandas de rock The Beatles, The Who o Pink Floyd, que escuchaba su padre.

Sus primeros inicios musicales los dio en escena del hip hop en Maracay, donde se hizo amigo de Manuel Galvis, conocido como Blackamikase. Entre ellos saldría la idea de crear el grupo Códigos de Barrio, aunque por falta de dinero nunca pudieron grabar sus temas.

Después Blackamikase le presentó al productor Leonardo Díaz, alias Afromak, quien sería clave en la formación del adolescente.

Una tristeza

Ese 20 de enero, la música hecha por Canserbero tendría un alto; ya que la policía encontró su cuerpo en la planta baja del edificio Camino Real, en la urbanización Andrés Bello de Maracay.

Al parecer, “el niño terrible del rap” se había caído desde el piso 10, donde estaba el apartamento de Carlos Molnar. Pero, al subir, la comisión halló el cadáver del productor, con múltiples puñaladas, siendo la única testigo su pareja, Natalia Améstica.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.