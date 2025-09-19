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Octogenario murió tras caerle encima un árbol de coco

By Redacción Carabobo
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Octogenario murió tras caerle encima un árbol
Foto: Referencial/Yaracuy Al Día.

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Un octogenario murió tras caerle encima un árbol de coco que estaba seco y se encontraba podándolo, en el municipio Manuel Monge en Yaracuy. El abuelo quedó identificado como Francisco Hermógenes Pernalete de 83 años

El hombre estaba en su parcela ubicada en el kilómetro 63 de dicho municipio cuando el árbol cayó. Este se encontraba cortando el mismo y se presume que al halarlo le cayera encima golpeándolo fuertemente dejándolo sin vida.

Octogenario murió tras caerle encima un árbol de coco

Los familiares salieron a buscarlo a la parcela, ya que siempre volvía a casa temprano. Encontrándolo sin vida en el lugar. Se pudo conocer que este pasaba gran parte del día en la parcela que tenía.

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La casa donde vivía Pernalete quedaba a pocos metros de lo ocurrido. Familiares como personas que lo conocían lamentaron lo ocurrido.

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