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El experimentado jardinero Odubel Herrera pasó a Magallanes en un cambio que fue anunciado en horas de la tarde de hoy con Tigres de Aragua. Herrera fortalecerá más los jardines de los Navegantes.

Además de Herrera, fue enviado a Magallanes el infielder Gregory Barrios, mientras que los turcos enviaron al infielder Diego Castillo a los bengalíes. Magallanes busca conseguir más victorias en lo que queda de temporada.

Odubel Herrera pasó a Magallanes

Esperan contar con Herrera y su experiencia para el resto de la zafra. Además daría más profundidad a lo que es el roster naval. Magallanes viene de ganar el juego de la noche del sábado ante el equipo de las Águilas del Zulia.

La 2025 2026 ha sido una temporada difícil para todos los equipos, hasta ahora no hay ningún equipo eliminado. Ya que tanto Magallanes, La Guaira como Leones se mantienen con esperanzas.

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