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Una oficial de la PNB en Aragua falleció en un accidente de tránsito en la avenida Intercomunal Maracay Turmero. La funcionaria quedó identificada como Miriángeles Guzmán perteneciente al Servicio de Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones de la PNB.

A las 5:40 de la tarde, la oficial iba conduciendo una motocicleta en el tramo de la Encrucijada de Aragua, sentido Cagua. Cuando colisionó con otro vehículo cayendo de manera brusca al pavimento.

Guzmán sufrió una herida craneoencefálica que le causó la muerte de manera inmediata. Al sitio se presentaron autoridades viales de la entidad aragüeña, entre ellos de la dirección de tránsito de la PNB.

El hecho causó un fuerte retraso en ambos sentidos de la transitada avenida, la cual luego de las cinco de la tarde es muy transitada. El cadáver fue levantado y trasladado hasta la sede de medicina forense de la Caña de Azúcar al norte de la capital del estado Aragua.

Oficial de la PNB en Aragua falleció en un accidente de tránsito

Este es el segundo hecho donde fallece una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana. Hace aproximadamente un mes frente a la entrada de Remavenca murió una oficial cuando fue arrollada por una gandola, falleciendo de manera inmediata.

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Se hace un llamado a transitar con mucha prudencia, cumpliendo con las normas impuestas por el INTT. Manteniendo una velocidad moderada, conservando un solo canal, si vas en moto no olvides portar el casco certificado.

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