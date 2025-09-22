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Oficial de la PNB fue encontrado sin vida en un río

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Oficial de la PNB fue encontrado sin vida en un río
Foto: El Diario de Guayana.

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Un oficial de la PNB fue encontrado sin vida en un río, en el estado Bolívar. El cadáver de Roybel Villasana de 23 años, miembro de la Policía Nacional Bolivariana lo encontraron muerto en aguas del Río Orocopiche en la entidad bolivarense.

Desde el viernes Villasana estaba en el río pescando con unas personas, pero perdieron el rastro del mismo. Se presume que este cayó al río y fue encontrado muerto horas después, por inmersión.

Oficial de la PNB fue encontrado sin vida en un río

Cerca de 24 horas estuvieron funcionarios de Protección Civil Bolívar tras la pista del cadáver. Pero fue encontrado en la mañana de ayer domingo, el caso continúa en manos de las autoridades.

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El cadáver fue llevado a un centro de medicina forense para la autopsia de ley. El caso de ahogamiento se suma a los que han ocurrido en los ríos del país en lo que va de año.

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SourceEl Diario de Guayana
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