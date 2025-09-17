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Un oficial de la PNB perdió una pierna en un accidente de tránsito en la Carretera Morón Coro. El uniformado resultó con lesiones graves luego de una colisión entre la moto que conducía y un camión.

Juan Diego Yeremi Martínez de 19 años de edad se vio involucrado en un hecho vial en el sector Los Bosteros de la parroquia Acurigua. El accidente ocurrió a las 5:30 de la tarde cuando el oficial colisionó de frente con el camión.

Se pudo conocer que el conductor del camión abandonó el lugar tras el siniestro vial. Equipos de Protección Civil Falcón llegaron al sitio. Prestando los primeros auxilios para luego trasladarlo al Hospital Universitario de Coro en el estado Falcón.

Oficial de la PNB perdió una pierna en accidente de tránsito

A pesar del empeño del personal paramédico como de los profesionales del recinto de salud para tratar de salvar la extremidad izquierda, esta le fue amputada. El oficial presentó una posible fractura en el húmero izquierdo.

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Juan Diego Yeremi Martínez tiene su residencia en Puerto Cumarebo, sector Las Delicias, municipio Zamora.

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