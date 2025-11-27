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Un oficial de PoliValencia lideró rescate de un perro en la parroquia Miguel Peña. El oficial Junior González se llevó los aplausos por la valiente labor de poder sacar a un canino de una alcantarilla.

En un gran acto de dedicación y amor por los animales, González entró a la alcantarilla, colocó el cinto de seguridad al perro y lo sacó del reducido espacio. El perrito había caído a la alcantarilla y no encontraban la manera de extraerlo.

El hecho ocurrió en el urbanismo conocido como Cañaveral en la parroquia ubicada al sur de Valencia. Enseguida los habitantes de la zona, se ofrecieron para ayudar a González por el bien del perrito.

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Oficial de PoliValencia se llevó los aplausos por el rescate de un perro en Miguel Peña

Todos ayudaron y terminaron aplaudiendo en el rescate demostrando que en la unión está la fuerza. Por supuesto el perro está a salvo y será uno de los consentidos de la comunidad de esa zona.

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Dijo la Policía Municipal de Valencia que allí se protege no solo a la comunidad también a los animales, bien sea perros, gatos entre otros. ¡Juntos hacemos de nuestra ciudad un lugar mejor!, dijo el cuerpo policial municipal.

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