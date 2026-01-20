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Oswaldo Vizcarrondo será el técnico de la Vinotinto, la Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer la noticia en una rueda de prensa. El exdefensa del cuadro nacional llevará las riendas de la selección absoluta.

Oswaldo Vizcarrondo será el técnico de la Vinotinto

Empieza de esta manera una nueva era con Vizcarrondo quien ya llevó a la sub 17 a una cita mundialista. Ahora la meta es llegar al 2030 de la mano de un técnico venezolano. Jorge Jiménez presidente de la FVF, dio a conocer la noticia.

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