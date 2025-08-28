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Oficiales de la Policía Comunal rescataron a un perro en Valencia. En un acto hermoso por la vida, los funcionarios del Servicio de Policía Comunal demostraron su compromiso con el bienestar animal.

Durante sus labores, los oficiales avistaron a un canino que lamentablemente había caído en una canal de aguas residuales y se encontraba atrapado; asustado y sin poder salir por sus propios medios.

Sin dudarlo un instante, los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) se abocaron a la delicada tarea del rescate. Su rápida acción y valentía fueron clave para superar el miedo del canino y asegurar su extracción segura de las aguas.

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Oficiales de la Policía Comunal rescataron a un perro en Valencia

Este heroico rescate no solo salvó la vida de una criatura indefensa, sino que también subraya la noble labor que realizan nuestros cuerpos de seguridad; extendiendo su protección más allá de la seguridad ciudadana para abarcar el cuidado de nuestros animales.

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Black, ahora es parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ya que decidieron adoptarlo para que forme parte de nuestra hermosa familia policial. La comunidad agradece profundamente el esfuerzo y la compasión demostrada por estos guardianes, quienes una vez más brindan un ejemplo de servicio y humanidad.

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