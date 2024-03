Este miércoles en horas de la tarde fue despedido el intérprete de Los Angeles Dodgers para Shohei Ohtani, tras cuestionamientos sobre un “robo masivo”.

Esto luego de polemizar sobre al menos 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta de Ohtani a una operación de apuestas. Esto desencadenó una serie de eventos.

Cabe destacar que la operación de apuestas ubicada al sur de California, se encuentra bajo investigación federal, sostuvieron múltiples fuentes de ESPN.

Es ahí donde entra Ippei Mizuhara, interprete de Ohtani desde su estancia en Los Angeles Angels. Este contrajo una deuda con la operación de apuestas y perdería su trabajo desde que los periodistas comenzaron a investigar sobre el tema.

El punto de partida fue cuando un portavoz del pelotero dijo a ESPN que este «Ohtani» había transferido los fondos para cubrir la deuda de juego de Mizuhara.

Posteriormente el mismo portavoz presentó a Mizuhara con ESPN. Hecho que tenía como finalidad una entrevista de 90 minutos el martes por la noche, durante la cual el intérprete expuso su relato con gran detalle.

Es así como el portavoz desautorizó publicar el relato de este a ESPN, alegando que los abogados de Ohtani emitirían un comunicado.

“Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades”, se lee en el comunicado de la firma Berk Brettler LLP.

The latest on the firing of Shohei Ohtani’s interpreter amid questions about the transfer of $4.5 million from Ohtani’s bank account to a bookmaking operation under federal investigation, from ESPN’s Tisha Thompson: https://t.co/M8qfg9lElk pic.twitter.com/reo8s272Pb

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 20, 2024