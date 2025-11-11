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Lionel Messi ha protagonizado un momento muy emotivo para los aficionados del FC Barcelona este lunes 10 de noviembre.

El argentino, que se encuentra en Alicante con su selección, visitó el Spotify Camp Nou la noche anterior y compartió su experiencia en redes sociales.

En su publicación, Messi expresó: «Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…».

Lionel Messi visitó Camp Nou

A sus 38 años, Messi mostró imágenes del exterior del estadio y tuvo la oportunidad de pisar el césped del remodelado campo de Les Corts, donde vivió tantas noches memorables.

Este gesto llega después de que el presidente del club, Joan Laporta, manifestara su deseo de organizar un partido homenaje para el astro argentino, sugiriendo que sería una forma ideal de inaugurar el estadio una vez que se complete su remodelación.

Messi, quien dejó el club en agosto de 2021 debido a problemas económicos, siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de los barcelonistas.

Su despedida fue un momento difícil, marcado por las restricciones de la pandemia que impidieron una celebración adecuada. Hasta la fecha, no se ha realizado un homenaje formal a su carrera en el club, lo que deja una espina clavada tanto para el jugador como para la afición.

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