Compartir

Con contagiosos ritmos, la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo continuó su programación en El Solar de las Artes del Campus Bárbula. Este miércoles 23 de julio, se presentaron en este espacio la Coral y Banda Show Orquesta del Colegio Santa Rosa de Valencia.

El evento, incluido en el programa Cultura en Tu Facultad, contó también con la participación de la agrupación anfitriona Estudiantina Universitaria «Rafael Dalmau». Esta vistosa y alegre puesta en escena contó con más de 60 talentosos jóvenes de ambas instituciones.

Los asistentes pudieron disfrutar de temas como: We are the World, Moliendo Café y Alma llanera. También figuró una Mix de la banda Billo´s con piezas como: Al paso, Fernando, Tren del Seis y Valencia Señorial.

Siguió una mezcla de salsa con: Quimbara, Bemba Colorá, Baile Inolvidable, Mudanza y Rebelión. No faltó el merengue con: Loba, Noches de Media Luna, Noches de Fantasía, Volveré, Camurí, El Estribillo Final, Si nos Dejan, Dos Carlos y Quitapesares.

El Solar de las Artes UC

La directora de cultura, María Blanca Rodríguez, indicó que la comunidad ucista pudo deleitarse con buena música.

Destacó que el propósito es proyectar en este espacio diferentes expresiones artísticas, no solo con agrupaciones de la Universidad de Carabobo, sino también con representaciones de otras instituciones de la región.

“Queremos promover el importante trabajo que están realizando en materia educativa y cultural”. Dijo que este es el inicio de una serie de presentaciones que realizará el Colegio Santa Rosa en la casa de estudio superior.

NO DEJES DE LEER AHORA: IAMVIAL realizó demarcación de brocales en sector Las 4 Avenidas de Valencia

El objetivo es dar a conocer cada uno de los géneros, estilos y agrupaciones musicales con los cuales cuenta esta institución, para fomentar con su práctica el desarrollo integral de sus estudiantes.

Lee más información en nuestro portal y sigue actualizado en noticias