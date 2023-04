Compartir

Olvany Gaspari se entregó a las autoridades para ser investigada ya que la vinculan con los casos de corrupción que vienen siendo noticia desde hace varios días. La influencer con lágrimas en los ojos dijo en un vídeo que no tiene nada que ver con el caso.

Los vídeos y fotos de la joven se hicieron virales, su nombre apareció entre las personas solicitadas por las investigaciones. Hasta ahora dijo que su entrega es precisamente para colaborar con las investigaciones.

Comentó que tiene derecho a la defensa, y es por ello que prefirió entregarse para probar que está libre de culpa. Los vídeos de Olvany se hicieron virales desde los primeros días que comenzaron las averiguaciones.

«Hoy estoy aquí dando la cara, ya que se me están presentando unas acusaciones en las cuales no tengo nada que ver. Hoy estoy aquí presentándome ante las autoridades para que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, para poder tener mi derecho a la defensa», dijo Olvany.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Olvany Gaspari explicó el por qué cerró sus redes

«Señores ustedes dirán ‘¿Por qué se pierde? ¿Por qué cerró Instagram?’ Porque no es fácil que me estén acusando de unos delitos de los cuales tú no tienes nada que ver», comentó en el vídeo donde controlaba el llanto.

De igual manera, envió un mensaje a sus familiares. «Mamá, papá, estoy fuerte como una roca, porque tengo fe en que de estas vamos a salir», agregó. Ahora se espera por el curso de las investigaciones.

Envió un mensaje al Fiscal General de la República, Tarek William Saab como al Presidente de la República, Nicolás Maduro. “Presidente de la República, le pido que investiguen. Fiscal general a usted también le pido que investigue; porque no tengo absolutamente nada que ver con esto que estoy viviendo», resaltó.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.