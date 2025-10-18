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Un espectáculo sin precedentes y de alto nivel vivieron los valencianos la noche de este viernes 17 de octubre, cuando el cantante puertorriqueño Omar Courtz llegó a Wynwood Park para conquistar a más de 4mil personas con La Primera Musa World Tour 2025.

Los fans se dieron cita desde tempranas horas para recibir a El Ousi y disfrutar de una velada llena de ritmo y pasión. Los colores rosa protagonizaron el vestuario de los asistentes y la iluminación del espectáculo, creando un ambiente visualmente impactante que complementó la extraordinaria actuación del cantante, que subió al escenario a las 11:00 p.m. con su tema “Goddess”.

La euforia y la energía del artista internacional se hicieron sentir en tarima al interpretar éxitos cómo “Una noti”, “Qué vas hacer hoy?”, “Luces de colores”, “Piensas en mí”, entre otros, que fueron coreados por la fanaticada que vivió una noche llena de emociones a casa llena.

Omar Courtz concierto Valencia

El Ousi agradeció al público valenciano por acompañarlo por segunda vez, recordando con cariño su visita a la ciudad en 2024 y reafirmando su compromiso con sus seguidores en Venezuela.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí y sentir el apoyo de todos los venezolanos, porque es un país que me da mucho amor y mucho cariño, por creer en mí antes de lanzar este álbum”, expresó el puertorriqueño con una bandera de Venezuela en mano.

La producción del concierto estuvo a cargo de Veneventos y Black Live, quienes le regalaron a los asistentes una presentación impecable llena de pirotecnia, luces y una dinámica explosiva que consolidó la posición de Omar Courtz como una de las voces más destacadas del panorama musical urbano de talla internacional.

Noticias 24 Carabobo

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