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Omar Vizquel espera una entrevista con la gerencia del Caracas para ser el mánager de la temporada 2025 2026. El excampocorto siempre ha sido ligado a la divisa capitalina por haberse formado y jugado allí.

Dijo que espera una entrevista, por supuesto indicó que esto lo haría luego de conocerse sobre la posible salida del manager José Alguacil como del gerente deportivo, Luis Sojo. Las afirmaciones las dio en un espacio conducido por Fernando Arreaza.

Vizquel ha sido uno de los exjugadores del Caracas que pudiera tomar el mando para la venidera campaña. El Caracas quedó eliminado luego de caer en el último lugar de la presenta campaña.

Omar Vizquel espera una entrevista con la gerencia del Caracas

Es por ello que espera ser tomado en cuenta para la 2026 2027 y que le den la oportunidad de dirigir al equipo. Muchos fanáticos esperan verlo “managear” al equipo y por supuesto con resultados positivos.

Vizquel viene de ser mánager en la pelota local de Nicaragua con los Gigantes de Rivas, donde quedó como subcampeón. Recientemente dijo que en Venezuela había recibido ofertas de otros equipos en Venezuela.

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«No sabemos todavía, se han escuchado muchas cosas en las redes sociales», prosiguió Vizquel. «Hay que esperar que el Caracas tome esa decisión, si Alguacil continua o no e igual con Luis Sojo», dijo el excampocorto.

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