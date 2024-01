Debido a la creciente incidencia del Covid-19 en el mundo, es necesario continuar con el uso de mascarillas y la vacunación, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Las enfermedades respiratorias causadas por Covid-19, la gripe y otros patógenos han aumentado en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe después de las recientes festividades”, escribió Ghebreyesus.

Ante tal situación, el jefe de la OMS instó al público a “hacerse la prueba y buscar atención cuando sea necesario, porque los tratamientos contra el Covid-19 pueden prevenir enfermedades graves y la muerte”.

Y agregó: “Continúen usando mascarillas, ventilación y distanciamiento para reducir la exposición, y asegúrense de que ustedes y sus seres queridos estén al día con sus vacunas contra el Covid-19 y la gripe”.

Además, sugirió a los gobiernos “brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave”. Las autoridades deben “mantener la vigilancia, la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus (que provoca el) Covid-19 y proporcionar mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para sus poblaciones”, señaló Ghebreyesus.

El funcionario recordó que hay que seguir las recomendaciones permanentes para contrarrestar el Covid-19, que fueron emitidas por la OMS en 2023 para abordar las amenazas globales de la enfermedad.

