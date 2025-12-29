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La Operación Zaraza en Guárico dejó al menos 36 delincuentes abatidos, dijo el circuito Unión Radio. Estas operaciones estuvieron a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral de la Zodi.

Anderson Rendón, comandante de la ZODI en la entidad llanera dijo que además se desarticularon campamentos de logística. Indicó que se incautaron un lote de armas, combustible como explosivos.

«36 intervenciones legales, 250 detenidos, incautación de 167 armas de fuego, 17 campamentos logísticos desmantelados, 1100 litros de combustibles incautados. La incautación de artefactos explosivos, armas blancas, facsibles y municiones de altos calibres», dijo Rendón.

Operacion Zaraza, Abatidos El Fiebre y La India

Dijo Rendón que además en dicho operativo se logró abatir a dos delincuentes. Estos están señalados de pertenecer a una de las organizaciones delictivas que operan en la entidad del llano.

«Uno de los resultados de mayor impacto fue la intervención legal de los delincuentes William Junior Martínez Salazar, Alias “El Fiebre”; y Yutdelis Mayelin Ravelo Alias “La India», expresó Rendón.

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