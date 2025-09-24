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Las operaciones financieras por tecnología Contactless llega en la actualidad a un 30% dijo el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pachecho Rodríguez. La tecnología de pago de esa forma tiene seis meses en el país.

Pero la misma en seis meses ha sido un gran avance, y la mayoría de las personas ya tienen la tarjeta emanada por la agencia bancaria. Es por ello que en poco tiempo se ubica como una excelente opción de pago.

Resaltó el presidente de Asobanca que a México le costó tres años llegar a un 30% mientras que Venezuela lo ha hecho en pocos meses. Proyectando un alto número de dichas operaciones para los meses que quedan del año.

«A México le llevó tres años alcanzar ese 30%, lo cual indica que aquí (en Venezuela) la población en general es tecnológica. Adaptativa a estas herramientas y eso es sin lugar a dudas un punto a favor», destacó.

Operaciones financieras por tecnología Contactless

Comentó que entre el 70 y 80% de las instituciones financieras que hay en Venezuela ya están trabajando con esta tecnología de pago. «La mayoría de la población, en general sabe acercar el teléfono al punto de venta y la operación se realiza en forma automática».

Indicó que la misma es una tecnología segura y es el proceso que están actualmente haciendo en todas las agencias bancarias. «Seguir educando en cuanto a que es una tecnología segura», dijo.

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«Ese contacto no solamente va a ser solo entre tu celular y el punto de venta, sino entre particulares. Es una innovación que está iniciando, ya cuatro bancos lo han anunciado y se incorporarán otros bancos. De manera que si tú y yo tenemos que hacer una transferencia, intercambiándonos ciertos datos ponemos en contacto tu celular con mi celular y la operación se realiza», explicó.

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