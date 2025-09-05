Compartir

El operativo de cedulación del Saime será este sábado 6 de septiembre de 2025 en todas las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; en un horario comprendido que va desde las ocho de la mañana a dos de la tarde.

Indicó operativo especial tanto de cedulación como para verificar datos, será exclusivo para los venezolanos con rango entre los 22 y 32 millones. Resalto el Servicio en sus redes sociales en las últimas horas.

Operativo especial de cedulación del Saime

Recuerda que se debe tener a la mano una copia simple de la partida de nacimiento. Los extranjeros deben presentar una copa de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización, para poder gestionar su cédula.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Circular en Venezuela?, estos son los documentos que tienes que tener en regla dijo el INTT

Aquellas personas que presenten deterioro en la cédula de identidad, pueden asistir a las oficinas del Saime y allí tramitar la renovación de la misma. Como aquellos que ameriten la modificación de sus datos personales a nivel de sistema pueden presentarse en el horario establecido.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas