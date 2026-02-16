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La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este sábado la liberación completa de los expedientes relacionados con el depredador sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Según reportes de la cadena Fox News, el Departamento de Justicia ha entregado la totalidad de los registros, comunicaciones y materiales de investigación que permanecían bajo custodia federal, abarcando nueve categorías críticas de información.

La documentación publicada ha causado un impacto inmediato debido a la inclusión de una lista con más de 300 nombres de figuras públicas. Entre los hallazgos más notables destaca la presencia reiterada del presidente Donald Trump, cuya frecuencia en los registros ha generado una reacción en cadena.

El comediante Jimmy Kimmel propuso en su programa renombrar la filtración como los «archivos Trump-Epstein», término que se ha viralizado rápidamente en plataformas digitales y medios de comunicación.

Además del mandatario, la lista menciona a personalidades de alto perfil como Barack y Michelle Obama, el príncipe Enrique, Bill Gates y celebridades como Kim Kardashian, Mark Zuckerberg y Woody Allen. Las autoridades han aclarado que aparecer en estos índices no constituye necesariamente la comisión de un delito, pero sí confirma vínculos o contactos registrados en las agendas del financiero.

Verdades sobre el deceso de Epstein

Uno de los puntos más esperados de esta liberación es la mirada exhaustiva a las circunstancias del deceso de Epstein en su celda. Los folios incluyen reportes de incidentes, entrevistas a testigos clave y documentación inédita del médico forense. Estos papeles permiten reconstruir las fallas críticas en los protocolos de vigilancia federal que permitieron el desenlace fatal del magnate mientras se encontraba bajo custodia.

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