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Por presuntamente cometer un homicidio en Maturín quedó detenido y ordenaron su pase a juicio. El Ministerio Público, ordenó el pase a juicio de Arturo Alejandro Ramírez (36) por su presunta responsabilidad en el homicidio de Pedro Alejandro Palma Vallenilla.

Tal hecho ocurrió el 28 de enero de 2018 en el sector Brisas del Orinoco, ubicado en el municipio Maturín; capital del estado Monagas. De acuerdo con la investigación, durante la noche de la citada fecha Palma Vallenilla fue interceptado por Ramírez y otros hombres.

Quienes bajo amenaza de muerte con arma de fuego, lo metieron en contra de su voluntad en un vehículo tipo camioneta hacia un destino entonces desconocido. Al día siguiente, la hermana de la víctima se enteró por medios locales sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector El Paraíso; y que el mismo fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar.

Homicidio en Maturín

Tras el inicio de las investigaciones, se supo que la pareja del victimario había contactado a la víctima para notificarle sobre la muerte de Palma Villanueva. Además, le confirmó que ella había lavado la camioneta en la que trasladaron al ahora occiso.

Vale señalar que el cuerpo de Palma Vallenilla presentaba una herida por arma de fuego de proyectil único disparado a distancia con fractura de cráneo y laceración de masa encefálica; así como una herida por arma de fuego de proyectil único disparado a distancia con orificio de entrada en la cara lateral derecha del cuello, de acuerdo con las evaluaciones forenses.

Producto de las averiguaciones llevadas a cabo bajo supervisión del Ministerio Público, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) materializaron la aprehensión de Ramírez el 11 de septiembre del presente año en relación con otra causa penal.

n consecuencia, fue puesto a disposición inmediata. La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Tribunal 6º de Control de Monagas, instancia que con fundamento en la acusación ratificada por el Ministerio Público por la presunta comisión de homicidio calificado.

Con alevosía por motivo fútil; ordenó el pase a juicio de Ramírez y ordenó que se mantenga recluido en el Comando de la GNB en la ciudad de Maturín.

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