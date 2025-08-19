Compartir

La elección para el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano 2025 ya tiene los tres peloteros que serán elevados en la Clase de este año. Ayer se dieron a conocer a los tres expeloteros que estarán en la ceremonia anual que se hace en el Museo del Beisbol ubicado en el Sambil Valencia.

Magglio Ordóñez, Félix Hernández y Alex Ramírez son los tres expeloteros que estarán en el Salón de la Fama del deporte más seguido en el país. Además de los expeloteros fueron exaltados los directivos Humberto Oropeza como también José Ettedgui.

Ordóñez fue uno de los peloteros venezolanos que más lució en las Mayores, con 15 años en las Grandes Ligas. Primero con los Medias Blancas de Chicago y luego con Tigres de Detroit donde dejó números impresionantes.

Mientras que el carabobeño Félix Hernández siempre estuvo con Marineros de Seattle. Estuvo al frente del liderato de efectividad entre los años 2010 y 2014. Lanzó un juego perfecto el 15 de agosto de 2012. “Es el único lanzador en la historia de la franquicia de los Marineros de Seattle en realizar dicha hazaña”, dijo la LVBP.

Salón de la Fama del Beisbol Venezolano 2025

Alex Ramírez, por su parte hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en ser electo al Salón de la Fama de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional. (NPB, por sus siglas en inglés) en 2023.

“Ramichan” disputó 13 temporadas (2001-2013) de la NPB con Golondrinas de Tokio Yakult, Gigantes de Yomiuri y Estrellas de la Bahía de Yokohama DeNA. Con esos clubes implantó los récords de más hits (2.017), impulsadas (1.272) y duelos disputados (1.744) por un extranjero, algo que lo convierte en una leyenda viviente de la NPB.

