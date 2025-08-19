Compartir

La organización The Silent Ware quedó desarticulada por el CICPC, estos están señalados de entrar a cuentas bancarias y sustraer el dinero. Hasta ahora hay varias personas detenidas en este caso

Hasta ahora hay siete detenidos por acceso indebido en Caracas y Sucre, dijo el comisario general de la policía científica Douglas Rico. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Los detenidos:

Koby Rossalbe Martínez (47)

Albis Santiago Benavente Rivas (44), apodado El Churro

Javier José González García (27), apodado El Javielito

Yosimar Del Valle Crespo Mundarain (23)

José Francisco Rojas Rosal (26)

Jolvin Luís Malave González (26)

Argenis Rafael Marcano Ferraez (33), fueron detenidos en Caracas y Sucre.

Organización The Silent Ware

Por funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, por conformar la organización delictiva dedicados al acceso indebido. Se pudo conocer que los detenidos junto a dos personas más aún por detener, se dedicaban a vulnerar los sistemas de seguridad.

Que tienen las entidades financieras, apoderándose del dinero, los cuales transfieren a distintas cuentas bancarias, a fin de obtener lucros económicos en perjuicio de las víctimas. Dichos delincuentes fueron apresados en distintos puntos de la Ciudad de Caracas y el estado Sucre, quedando a disposición del Ministerio Público.

