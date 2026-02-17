Compartir

La innovación venezolana llega al espacio con su tecnología, teniendo como creadora a Patricia Ermecheo. Una emprendedora de nuestro país y fundadora de la firma Osomtex, ha logrado un hito histórico al posicionar su tecnología de hilos reciclados dentro de la indumentaria utilizada por los astronautas en misiones de la NASA y SpaceX.

Ingenio venezolano en órbita

El proyecto de Ermecheo no es solo una idea brillante, sino una solución ecológica de alto nivel que captó la atención de la industria aeroespacial. Su hilo reciclado, creado mediante un proceso patentado que transforma ropa desechada en fibras de alta calidad, fue parte del equipo utilizado por el astronauta Doug Hurley, comandante del primer vuelo tripulado de la cápsula Crew Dragon.

Este hecho demuestra que la visión de una venezolana sobre la economía circular es perfectamente viable incluso en las condiciones más extremas fuera de nuestro planeta.

Venezolana llega al espacio con su tecnología

Lo que hace que el trabajo de Ermecheo sea un referente mundial es su sistema de producción disruptivo, el cual destaca por:

Impacto ambiental nulo: Su proceso elimina por completo el uso de agua, tintes y químicos agresivos que suelen contaminar el planeta.

Rescate de desechos: Transforma toneladas de ropa que terminarían en vertederos en un hilo premium de nivel internacional.

Alianzas de peso: Gracias a esta calidad, su tecnología ya es utilizada por gigantes de la industria como Nike y Stella McCartney.

Con este logro, Patricia Ermecheo no solo pone en alto el nombre de Venezuela en el campo de la ingeniería sostenible, sino que demuestra que el talento nacional está a la vanguardia de la eficiencia de recursos a nivel global.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Luto en Hollywood: Fallece el legendario actor Robert Duvall a los 95 años