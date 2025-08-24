Compartir

Coldplay junto a la Sinfónica Simón Bolívar y Gustavo Dudamel hicieron historia, esto en el marco del tour mundial Music of The Spheres. La orquesta venezolana se vistió de gala y actuará un total de 10 fechas consecutivas en el estadio Wembley de Londres.

Chris Martin, vocalista de Coldplay tuvo palabras emotivas para los músicos venezolanos. Los cuales dejaron en alto el nombre de nuestra nación, mostrando lo mejor de nuestro talento en escena.

Coldplay junto a la Sinfónica Simón Bolívar

“Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó Martin ante el público del Wembley Stadium.

Esto fue una fusión aplaudida por los presentes y por los amantes de la música de Coldplay.

