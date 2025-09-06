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El actor británico Orlando Bloom, rompió el silencio al hablar sobre su ruptura con la cantante estadounidense Katy Perry.

Ambas estrellas terminaron después de seis años de compromiso y casi una década de una relación intermitente.

A principios de julio, Perry y Bloom abordaron el tema en un comunicado conjunto, que fue compartido por los representantes de ambos. “Debido al gran interés y las conversaciones recientes en torno a la relación entre Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que Orlando y Katy han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, señaló el comunicado compartido con TMZ.

Orlando Bloom habla sobre su ruptura con Katy Perry

Los representantes también señalaron que Katy Perry y Orlando Bloom aún serán vistos juntos “como una familia”, ya que su prioridad compartida “es y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”. La expareja comparte una hija de 4 años, llamada Daisy.

En una entrevista reciente sobre su nueva película de boxeo ‘The Cut’, el actor fue cuestionado sobre los cambios recientes en su vida, en referencia a su separación de Katy Perry.

“Estoy genial, amigo. Estoy muy agradecido. Tenemos una hija preciosa”, dijo el actor a TODAY. “Sabes, cuando lo dejas todo en el campo, como hice yo en esta película, me siento agradecido por todo. Y estamos genial. Vamos a estar genial. Nada más que amor”.

Relación

Perry y Bloom se conocieron en enero 2016 en una after party de los Globos de Oro y meses después comenzaron una relación. Hicieron su relación oficial en Instagram en mayo de ese año después de asistir al Festival de Cine de Cannes. No obstante, en febrero de 2017 se reportó su separación.

A inicios del siguiente año, fueron captados juntos de vacaciones, por lo que comenzaron los rumores de que habían retomado su romance. En septiembre de 2018, debutaron en la alfombra roja en una gala en la Ópera de Montecarlo en Mónaco.

En febrero de 2019, el Día de San Valentín, Bloom le propuso matrimonio a Perry. Un mes después, se reportó que ambos vivían juntos. Al año siguiente, la intérprete de ‘Roar’ anunció su embarazo. En agosto de 2020, la expareja anunció el nacimiento de su primer bebé juntos, una niña a la que nombraron Daisy.

Noticias 24 Carabobo

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