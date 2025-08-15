La emblemática Orquesta Venezolana, Billo’s, se presentará en un concierto especial en honor a la Virgen de la Begoña, el evento, que promete ser una celebración vibrante y llena de música, se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Naguanagua este viernes 15 de agosto a partir de las 6:00 pm.

La agrupación promete ofrecer un show gratuito en honor a la festividad de la patrona de Naguanagua para el disfrute de la feligresía y público en general. El repertorio de Billo’s, conocido por su ritmo contagioso y su legado en la cultura venezolana, incluirá clásicos que han marcado generaciones, tales como “Juanita Bonita”, “Ariel”, “Apagame la Vela”, “Temperamento sentimental”, entre otros.

Este concierto no solo será una oportunidad para disfrutar de la música, sino también para rendir homenaje a la Virgen de la Begoña, venerada por muchos, una celebración que une a las familias y a los amigos en un ambiente de devoción y alegría.

Un evento para toda la comunidad

Se espera que la Plaza Bolívar se llene de energía y entusiasmo, creando un espacio donde la música y la espiritualidad se entrelazan. Toda la comunidad está invitada a unirse a esta celebración que no solo destaca la importancia de estas festividades, sino que también resalta el talento venezolano.

La Alcaldía de Naguanagua que lidera la abogada Elizabeth Niño ha hecho un esfuerzo significativo para organizar este evento que busca promover la cultura y el arte en la región.