Oscar Alejandro en Estados Unidos se hizo viral la noche del lunes 15 de abril, dijo el youtuber carabobeño que han sido días complicados. En un largo escrito el periodista dijo que está agradecido de las personas que le apoyaron.

“Han sido días complicados. Estoy consciente que aún pudiera estar incomunicado, en ese lugar frío, sin poderme mover libremente. Sin saber la hora y las noticias que están pasando en el mundo”, destacó.

El comunicador hace unas semanas fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por lo que dijo en uno de sus vídeos. “También me siento muy afortunado porque desconozco cuantas personas se unieron para luchar y me sacaran de allí. Siento que debo un montón de favores”, comentó.

Dijo con mucha nostalgia que estuvo a punto de perderlo todo. “Llegar de nuevo a Estados Unidos fue darme cuenta lo mucho que estuve a punto de perder. Mi familia, mi trabajo, mi casa y las cosas que me hacen feliz… básicamente… estuve a punto de perderlo todo”, escribió.

Oscar Alejandro en Estados Unidos

La foto que colocó refleja un autobús y el colocado al lado derecho en un atardecer. Dijo que se siente agradecido por las personas que le tendieron la mano. “Muchos amigos me tendieron la mano. Estoy bien, pero las consecuencias es que no dejo de pensar en el asunto y tengo la creatividad por el suelo”.

Resaltó que está viviendo como un duelo por lo sucedido. “Es como un duelo, se parece a un luto…. En el que no hay manera de sacarlo, sino simplemente vivirlo. Porque el tiempo lo curará todo”, indicó.

La vida sigue

“Sé que siempre me has visto feliz, pero hoy también te digo que hay momentos donde me permito guardar silencio para reencontrarme con las cosas pequeñas de la vida. Si has llegado hasta aquí, te digo que te quiero mucho, y que vuelvo pronto para seguir descubriendo lo increíble de nuestro mundo”, comentó.

