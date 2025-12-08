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Osmariel Villalobos afirmó que le consiguieron más tumores, la modelo, actriz como presentadora habló sobre su salud en una entrevista con la periodista Rocío Higuera. Indicó la modelo que esta historia la lleva a luchar hasta el final.

Comentó que esta historia no se acaba hasta que se acabe. Villalobos hace unos meses había hablado sobre el diagnóstico de cáncer pero que seguirá adelante hasta recuperar su salud. Mucha gente le escribió y le animó en sus redes sociales.

Dijo con mucha fe en su mirada que va a seguir luchando como buscando otras opiniones. Dijo que los tumores están en áreas de la mama y es por ello que está buscando otras opciones sobre la salud.

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Osmariel Villalobos afirmó que le consiguieron más tumores

“Me consiguieron más tumores en áreas de la mama, estoy buscando otras opiniones”, dijo Osmariel. Resaltó que en un solo seno tenía cinco tumores de menor tamaño, en dos de ellos había dado positivo a la biopsia.

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Es por ello que indicó que en los otros tres los estudios no fueron necesarios para ver como estaban. Pero dijo que va a luchar hasta el final por su salud, cabe destacar que Osmariel sigue trabajando pese al diagnóstico.

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