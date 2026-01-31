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Osmariel Villalobos dijo que el cáncer quedó atrás, la modelo y empresaria celebró estar sana luego de la enfermedad que se había detectado. Indicó que desde septiembre pasado empezó una batalla la cual enfrentó con mucha fe y ganas.

Resaltó que el cáncer marcó en ella un antes y un después y desde septiembre pasado se había propuesto luchar contra esa enfermedad. “Meses en los que el cuerpo se vuelve territorio de incertidumbre y el alma aprende a resistir de formas que no sabía que existían”, dijo.

Indicó que el 7 de enero de 2026 entró a la operación y su cuerpo tenía una cicatriz además de una prótesis expansiva. Además de la promesa de una reconstrucción que llegará más adelante.

“Pero también salió con algo más profundo: el cáncer quedó atrás. Fue una batalla “rápida” pero muy intensa. En menos de 4 meses atravesé uno de los procesos más desafiantes de mi vida», dijo.

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Osmariel Villalobos dijo que el cáncer quedó atrás

Comentó que por supuesto hubo miedo, aunque la fe para ella fue mucho más fuerte. “Hubo miedo. Hubo fragilidad. Hubo días oscuros. Y también hubo fe, ciencia, amor y una fuerza que apareció cuando más la necesité”, dijo.

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“Hoy no digo que “todo pasó” porque esto deja huella. Pero sí digo que “todo valió”. Que el diagnóstico no me definió, me transformó. Que el cuerpo sana por capas y el alma también”, dijo Villalobos.

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