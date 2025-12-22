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Osmariel Villalobos hoy domingo 21 de diciembre dio a conocer el proceso que viene para su salud. Llena de fe y de optimismo compartió el próximo paso que va a dar indicó que no está sola y que hablar también sana.

Comentó en un video difundido en su cuenta de Instagram que tendría que practicarse una mastectomía incluso doble. Esto sería uno de los estudios que la modelo se haría en el país por su salud.

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Osmariel Villalobos dio a conocer el próximo paso en su salud

“Después de consultar con varios especialistas y repetir estudios, entendí que el camino que sigue es una mastectomía, incluso doble. No es una decisión fácil, pero sí una decisión consciente, llena de fe y amor propio”, dijo.

La modelo tiene mucha fe y espera poder recuperarse y comentó que confía en que el plan de Dios es perfecto. Muchas personas aplaudieron las decisiones que tome Osmariel por seguir adelante.

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“Confío en que el plan de Dios es perfecto y que elegir mi salud siempre será la mejor elección. Hoy me elijo de nuevo. Gracias por acompañarme, por sus mensajes, oraciones y amor constante. Seguimos adelante, paso a paso y un día a la vez”, dijo.

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