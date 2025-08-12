Compartir

El experto en misses, Osmel Sousa, pidió una disculpa a María Gabriela Isler, luego de que días atrás asegurara que a la venezolana le «regalaron» la corona del Miss Universo en el año 2013.

«Pedir disculpas es un acto necesario. Yo quiero por esta vía, en el programa de Carlitos, En Casa con Telemundo, pedirle disculpas a mi séptima Miss Universo. Ganaste no porque pagaron corona ni nada de esto, ganaste porque fuiste la mejor. Se me fue la lengua en una entrevista que no debí haberla hecho», reconoció el ‘Zar de la Belleza’.

La polémica surgió tras en una entrevista con el estilista Ivo Contreras hace pocos días. En ese encuentro, el cubano narró lo que supuestamente le dijo un empresario ruso, quien «llevó» el Miss Universo del 2013 a su país.

«Me dijo: ‘te voy a regalar la corona de Miss Universo porque yo fui el que más dinero puse en este país para que ese concurso viniera aquí’», aseguró.

Ahora, ha rectificado sus declaraciones iniciales, al alegar que aseveró lo anterior porque estaba «pasado» de tragos.

«Él (Ivo Contreras) me dijo que era un video para ponerlo ahí en la peluquería y con las tres copitas de vino que me tomé, creo que se me pasó un poquito la lengua y eso es lo que quiero aclarar, en cuanto a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, que fue una Miss Universo que yo preparé con mucho empeño, esfuerzo y que fue una corona que se ganó muy bien preparada», agregó Osmel Sousa.

