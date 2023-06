La Eurocopa 2024 a disputarse en Alemania entre junio y julio del venidero año ya tiene su mascota. Se trata de un oso de peluche, el cual espera que la fanaticada por votación popular le coloque un nombre.

Entre las opciones que se maneja para este oso de peluche de la Eurocopa 2024, destacan: Albärt, Bärnardo, Bärnheart y Herzi von Bär.

El oso de peluche, comúnmente conocido como Teddy, es una especie de símbolo oficioso alemán desde principios del siglo pasado, asumido como «mascota por niños de todo el mundo», recordó la UEFA durante el comunicado de su presentación.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!

🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024

— UEFA (@UEFA) June 20, 2023