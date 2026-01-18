presentó su balance correspondiente al último mes de 2025, revelando que se registraron un total de

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) presentó su balance correspondiente al último mes de 2025, revelando que se registraron un total de 367 accidentes de tránsito a nivel nacional durante el periodo decembrino.

Asimismo, se registraron 159 muertes y 425 lesionados. Esto representó el 54 % de los casos recabados por el OSV.

«La estadística reflejó una letalidad alarmante: por cada 100 incidentes, 43 personas perdieron la vida. La brecha de género fue contundente, pues los hombres representaron el 82,4 % de las víctimas fatales (131 muertes frente a 28 mujeres)», indicó la coordinadora del OSV, Rosibel González.

Además, apuntó que el factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito, con el exceso de velocidad como detonante principal en el 92,01% de los casos con causa conocida.

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También le siguen la impericia con 60 casos, luego la ingesta de alcohol, maniobras imprudentes y el uso del celular mientras manejan. Mientras, las fallas mecánicas solo influyeron en 3,55 % de los hechos, reseñó Unión Radio.

El Observatorio de Seguridad Vial acotó que entre enero y noviembre de 2025, 1.364 personas perdieron la vida «en lo que ya se cataloga como una ‘epidemia silenciosa’. No son accidentes, son siniestros evitables».

«​Aunque los hechos viales bajaron en volumen, la letalidad aumentó. Estamos ante impactos más violentos donde el casco y el cinturón son la única frontera entre regresar a casa o convertirse en una estadística», comentó el organismo.

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