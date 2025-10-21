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Oswaldo Arcia, el toletero de los Leones del Caracas demostró una vez más su poderío ofensivo al conectar un cuadrangular número 71, que no solo fue vital para el triunfo de su equipo, sino que además le permitió igualar la marca histórica de jonrones de Roberto Zambrano; hecho que convierte a Arcia en uno de los mejores bateadores de la LVBP.

​Durante la victoria del conjunto melenudo 11-9 este domingo ante Caribes de Anzoátegui, el oriundo de Anaco disparó un envío de Carlos Marcano que voló por el jardín central con Aldrem Corredor en circulación, dándole a los Leones una ventaja parcial de 5-1.

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El batazo de vuelta completa fue parte de una productiva jornada en la que Arcia ligó par de inatrapables en cuatro turnos con tres carreras impulsadas.

​Este nuevo récord eleva al jardinero anzoatiguense al puesto número 15 de todos los tiempos en el circuito. ​

Oswaldo Arcia iguala la marca de jonrones de Zambrano

Arcia, quien se ha consolidado como la principal bujía de la ofensiva de los Leones en las últimas temporadas, es actualmente el segundo pelotero activo con más cuadrangulares en la LVBP, solo superado por los 81 de Balbino Fuenmayor.

​Con 71 bambinazos en su carrera, el slugger de los Leones del Caracas deja claro que su nombre escalará posiciones en el selecto grupo de los grandes jonroneros de la pelota criolla.

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