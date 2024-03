Compartir

Oswaldo Guillén y La Guaira ya pactaron para la temporada 2024 2025, el estratega campeón aceptó el reto de dirigir a los salados para la campaña que empieza en octubre. Por supuesto, se esperaba que el mánager repitiera luego de llevarlos al campeonato.

“Gallo que no repite no es gallo”, dijo Guillén de cara a lo que serán estos meses donde a pesar de no haber temporada, el trabajo desde las oficinas continúa. Hasta ahora Tiburones no ha hecho movimientos pero es probable que sigan buscando engranar un buen club para la venidera campaña.

La familia para el excampocorto que además llevó a Medias Blancas a un campeonato en las mayores es importante. Es por ello que consultó con su esposa y sus hijos para dirigir en esta campaña.

«También influyó mi familia, quienes me dijeron que aproveche el tiempo ahora que los nietos son dos y están pequeños», dijo Guillén. La temporada de beisbol es una de las más esperadas a pesar de que todavía faltan meses para que comience.

Ya son varios los equipos que tienen mánager para la venidera campaña, Oswaldo Guillén repite con La Guaira. José Alguacil lo hará con Caracas, Henry Blanco fue ratificado por Cardenales desde diciembre.

Mientras que Lipso Nava quien estuvo con Caracas en los últimos años estará nuevamente como mánager pero en Águilas del Zulia. José Moreno también fue ratificado por la gerencia de Bravos para la zafra que viene.

