El frontman y líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, conocido en el rock y metal como El Príncipe de las Tinieblas, anunció su retiro de las giras y de la música.

En un comunicado publicado en redes sociales este miércoles, Ozzy comnetó: “Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”.

Hace cuatro años, en 2019, Osbourne tuvo una lesión en la espalda, por lo cual tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, pero, dicho accidente agravó las heridas causadas 16 años atrás, en 2003, cuando sufrió una caída en cuatriciclo que casi le quita la vida.

“Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil”, se puede leer en el comunicado.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023