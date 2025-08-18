Compartir

El lanzador venezolano Pablo López, de los Mellizos de Minnesota, intensifica su proceso de recuperación de una distensión en el hombro derecho. En su juego anterior dio un paso importante al lanzar dos entradas simuladas en Target Field.

​López se mostró satisfecho con su progreso, y afirmó que cumplió todos sus objetivos. «Mantuve la velocidad… entre 93 y 95 millas por hora. Los pitcheos se movían como se suponía que debían hacerlo», explicó el pelotero. «Todo se sintió bien con la mecánica, la ejecución… Quería marcar todas esas casillas».

Un regreso óptimo

A pesar de que el calendario inicial preveía una ausencia de entre 8 y 12 semanas, el lanzador opta por un estimado más conservador para asegurar un regreso óptimo. Su meta es «conseguir una cantidad decente de aperturas» antes de que termine la temporada.

El mánager de los Mellizos, Rocco Baldelli, elogió el compromiso del venezolano para regresar y liderar a un equipo que se ha rejuvenecido, especialmente en el cuerpo de lanzadores, tras la fecha límite de cambios.

