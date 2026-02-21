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Tras una lesión y cirugía programada, el as venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, dirá adiós a la temporada 2026 antes de realizar su primer pitcheo oficial.

El equipo confirmó este viernes que el derecho zuliano presenta una rotura en el ligamento colateral cubital de su codo de lanzar. Diagnóstico que lo obligará a someterse a una cirugía Tommy John la próxima semana en Texas. La intervención estará a cargo del reconocido especialista Keith Meister, médico de los Rangers.

El incidente ocurrió el pasado lunes durante el primer entrenamiento del equipo completo en Fort Myers, cuando López tuvo que abandonar prematuramente una sesión de bullpen. Aunque inicialmente el mánager Derek Shelton esperaba que fuera una medida de precaución, los estudios posteriores revelaron la gravedad de la lesión. Esta representa la segunda cirugía de este tipo para el criollo, quien ya pasó por el quirófano en 2014 cuando pertenecía a las ligas menores de los Marineros de Seattle.

Pablo López cirugía por lesión

La ausencia de López altera drásticamente los planes deportivos para este año, afectando tanto a su organización en la MLB como a la selección nacional. El derecho tenía previsto ser una de las piezas fundamentales en la rotación de Venezuela para el torneo del próximo mes.

En 2025, López dejó marca de 5-4 con una efectividad de 2,74, pese a verse limitado por molestias en el hombro. Su contrato, que contempla 21,75 millones de dólares para esta campaña, se extiende hasta 2027.

Con casi 30 años de edad, Pablo López inicia ahora un largo proceso de recuperación que suele oscilar entre los 12 y 15 meses. Así el abridor deja un vacío importante en el montículo del «Expreso de las Ciudades Gemelas» y postergando su regreso hasta bien avanzada la temporada 2027.

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