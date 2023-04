Pablo López consiguió este viernes su segunda victoria de la temporada, en el triunfo de Mellizos de Minnesota ocho carreras por seis sobre Reales de Kansas City.

Aunque no resultó una de sus actuaciones más dominantes, el diestro (2-2, 4.00) se las arregló para lanzar seis entradas, en las que permitió ocho hits y seis carreras, en las que ponchó a siete contrarios y dio un pasaporte.

Por los Reales, Salvador Pérez bateó de 4-3 con un cuadrangular (3) y tres carreras remolcadas (12).

Salvy takes another trip around his favorite Minnesota jogging spot. #WelcomeToTheCity pic.twitter.com/0LQ6MpMehX

— Kansas City Royals (@Royals) April 28, 2023