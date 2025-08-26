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Pablo Sandoval se uniformará con Magallanes en esta temporada, según lo dicho por el jugador y por gerencia del equipo. Pablo en la actualidad está jugando en la Liga Independiente.

Esta temporada se espera que el experimentado jugador nacido en Puerto Cabello se vuelva a colocar la camiseta turca. Federico Rojas, gerente deportivo del equipo dio a conocer la fecha probable.

La misión del equipo naval es llegar nuevamente lo más lejos que se pueda en el Round Robin, primero clasificar y luego ganar la mayor cantidad de partidos y colarse a la final. El año pasado clasificó pero en el “todos contra todos” se quedó en el camino.

Pablo Sandoval se uniformará con Magallanes en esta fecha

El porteño tiene intenciones de jugar, se espera que se cumpla todo el protocolo y pueda estar nuevamente con los Navegantes. Dijo Rojas que Sandoval estará con el equipo pero no desde el primer día.

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«Pablo ha manifestado su interés en jugar, pero no desde el primer día. Su intención sería jugar desde el mes de noviembre»; dijo el gerente deportivo que asumió este año el cargo y ya ha hecho cambios de importancia.

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