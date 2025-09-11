Compartir

El abuso sexual a una adolescente en Santa Lucía del Tuy, municipio Paz Castillo del estado Miranda dejó al padrastro y dos de sus hermanos de la menor detenidos. El Servicio de investigación Penal (SIP) confirmó la detención de cuatro personas.

Ramón Antonio Morales de 51 años de edad, padrastro de la adolescente de 16 años como sus hermanos, Luis Herrera Tovar de 24 años. Como Josué Herrera Tovar de 18 años, presuntos autores del abuso.

Padrastro y dos de sus hermanos detenidos en abuso sexual a una adolescente

La madre de la menor, identificada como Mónica de La Cruz Tovar de 46 años quedó detenida también en el abominable hecho por omisión. Todos quedaron a la orden del Ministerio Público del estado Miranda.

El caso se dio a conocer por la denuncia ante las autoridades, la familia vivía en el sector Las Casitas. La adolescente residía junto al padrastro como con sus hermanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas