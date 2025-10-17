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La Fiscalía General de Colombia ha imputado cargos a Luis Alberto Rendón Melo por un episodio de violencia ocurrido el 8 de mayo de 2023 en una finca de propiedad de su hija, la artista Greeicy Rendón, ubicada en el exclusivo sector de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia).

Según el ente acusador, el hombre capturado el sábado pasado contrató a cinco hombres para retener y golpear a dos trabajadores de su hija, a quienes señaló de haberse apropiado de los contenidos de una caja fuerte, que sumaban más de 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares), entre dinero en efectivo y joyas.

La Fiscalía señala a Rendón Melo de liderar un “plan de justicia por mano propia” para recuperar lo hurtado, en el que habría cometido los delitos de secuestro simple y tortura agravada, que, podrían acarrearle una condena de hasta 60 años de prisión.

La fiscal del caso ha detallado que los dos empleados fueron citados a una reunión y, al llegar, fueron abordados por hombres armados que ya se encontraban en el lugar.

Relatos

Durante las audiencias preliminares, que se desarrollaron este fin de semana tras la detención del hombre, la encargada relató ante un juez y la defensa las acusaciones de violencia: “Las víctimas denunciaron haber sido agredidas físicamente e intimidadas”, ha relatado. “Uno de los agresores c-gió un m-rtillo y lo g-lpeó [a uno de los implicados] en el brazo y en el pecho. Empezó a perder el conocimiento porque había perdido mucha s-ngre”, ha agregado.

También ha descrito el uso de armas para la intimidación: “Le introducía en su boca una p-stola, que fr-taba duro contra sus dientes hasta hacerlo sangrar”, además de otros actos de violencia tipo tortura, como “introducir una manguera en la boca de una de las víctimas para provocar asfixia y forzar confesiones”. Al final, la fiscal remata diciendo que uno de los acusados “decía que si no cantaban, que se atuvieran a las consecuencias”.

Los informes medicoforenses revelan que una de las víctimas tenía ocho heridas contundentes, algunas en el tórax, además de múltiples hematomas. La intimidación y ataque cesó porque intervinieron las autoridades, luego de que un vigilante de la finca, al escuchar gritos, alertara a la Policía Nacional. Ese mismo día, los agentes capturaron a tres personas. En total, cinco hombres fueron judicializados, con procesos que están más adelantados, en la etapa de juicio.

Pronunciamiento de Greeicy

Después de varias jornadas, en la tarde del 16 de octubre se registró el primer pronunciamiento por parte de Greeicy Rendón, que defendió a su padre con un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… Vienen de las personas con las que crecí; la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie», es el inicio del mensaje publicado por Greeicy.

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