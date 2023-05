Compartir

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, desmintió mediante comunicado el aluvión de rumores que dan por hecho su fichaje para el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Luego que medios españoles como El Chiringuito informaran que, supuestamente Lionel Messi habría aceptado la oferta de 300 millones de euros al año por parte del club de Arabia Saudita, Al-Hilal, el padre de Messi, decidió espantar de momento los rumores.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”, comentó Jorge Messi de forma tajante.

El padre y agente del capitán de la albiceleste, precisa que «una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión».

«Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada», recalcó Jorge Messi.

Padre de Messi desmiente fichaje: esto dijo

Desde medios especializados, señalan que, hasta al momento, la oferta más concreta y suculenta proviene de la Liga Profesional Saudí, con el Al-Hilal.

Aunque esta no es la única, tomando en cuenta el interés del Barça, que busca a toda costa traer al rosarino de vuelta al club catalán, pero la realidad financiera de los culés es una misión casi imposible.

Messi también ha despertado el sueño de algún equipo de la Premier League y de la MLS, que siempre ha estado pendiente de la situación del GOAT argentino para intentar llevárselo a Estados Unidos.

