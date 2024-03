Compartir

El programa Entre Palabras, conducido por el periodista Jesús López y transmitido por la Agencia Venezuela News, tuvo como invitado especial al Padre jesuita y periodista Numa Molina, quien habló sobre su artículo La Tibieza de la Izquierda Latinoamericana una Amenaza para los procesos de los Pueblos.

En el podcast, Molina criticó la postura que tuvo Alberto Fernández (Ex Presidente de Argentina), escogido por la izquierda, pero no comportándose como tal, tildándolo de pusilánime, “Una persona pusilánime, es aquella que cualquier cosita lo asusta ó yo quiero quedar bien, no quiero que este diga esto, si soy de izquierda, pero no quisiera que digan que soy tan de izquierda, soy cristiano, pero a medias”.

“La izquierda, la primera característica que tiene que tener es una opción por los pobres, por eso, es que a la teología de la liberación se le identificó con la izquierda, porque está en esa misma línea, porque esa es la línea del evangelio” dijo Molina.

Padre Numa Molina: “La tibieza es una cosa muy dañina”

Al ser preguntado por la relación entre la política y la religión, el Padre Numa expresó “Jesús fue un prisionero político del imperio, que lo entregaron los poderes tanto religiosos como políticos para que lo mataran, es decir, yo soy seguidor de un prisionero político, el evangelio es político”, expresó Molina.

En conversación con el periodista Jesús López, el sacerdote Numa Molina, propuso empezar a debatir sobre la Santidad Política, ya que él cree que hay políticos, que han hecho cosas buenas y pudieran calificarse como santos.

Recomendó que para esta Semana Santa todos se pregunten ¿Cómo estás viviendo tu fe? Y no se queden en un cristianismo que solo se vive en el templo, sin la praxis cristiana del día a día como lo hacía Jesús de Nazareth.

